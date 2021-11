Bewustzijnsverandering rond klimaat is niet genoeg, daardoor is nog geen kilo CO2 minder uitgestoten

'Alle klimaatconferenties zijn tot nu toe mislukt doordat we wel weten wat we eigenlijk moeten doen, maar het niet werkelijk doen.' Beeld: bezoekers van de klimaattop in Glasgow die deze week gehouden wordt.

Het was op een kring over schepping en duurzaamheid. ‘Het gaat om bewustzijnsverandering’, zei iemand. Ik moest er nog lang over nadenken. Het is niet te ontkennen. Er zijn hele volksstammen die nog nooit over klimaat en duurzaamheid hebben nagedacht en er ook niet over willen nadenken. Maar er zijn ook stammen die beseffen dat er wat moet gebeuren en dat we niet op de oude voet kunnen doorgaan. Het moet minder. Minder CO 2 , minder stikstof, minder PFAS, minder met het vliegtuig, minder autorijden, minder vlees, enzovoort.

eigenlijk

Maar veel mensen die weten dat het moet, doen het niet. Hun bewustzijn is veranderd, maar hun leefpatroon niet. Hun stopwoord is ‘eige..

