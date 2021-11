Twee marsen voor het leven

SGP-senator Diederik van Dijk vraagt in zijn column (ND, 2 november) aandacht voor het grote kwaad dat abortus is. Ik ben het met hem eens dat het de moeite waard is dat kwaad te bestrijden; we hebben inderdaad misschien wel wat te makkelijk die strijd als verloren beschouwd. Maar er zijn heel goede argumenten om te betogen dat er vanaf het allereerste begin, dus van de conceptie, sprake is van beschermwaardig leven.

En toch schuurt het. Dat heeft te maken met het feit dat ik de partij van Van Dijk zelden of nooit als bondgenoot heb ervaren als het gaat om allerlei andere levensbedreigende situaties. Hij noemt de strijd tegen de slavernij, waarbij christenen een belangrijke rol speelden, als inspirerend voorbeeld voor christenen die zich nu tegen abortus (zouden moeten) verzetten. Maar we weten inmiddels heel goed dat er wereldwijd nog steeds veel slavernij is. En niet alleen in de prostitutie, maar ook in grote delen van wat wij de derde wereld noemen, die maakt dat wij in Nederland zo lekker goedkoop allerlei producten kunnen kopen. Daar zou ik de SGP ook wat vaker over willen horen.

Met andere woorden: op veel terreinen lijkt de SGP een parti..

