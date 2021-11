Ik als buitenstaander snap het doolhof van de Toeslagenaffaire al niet, laat staan degenen die slachtoffer zijn

De eerste stap is de bureaucratie te verminderen.

We werden zaterdag verrast met het besluit van het demissionaire kabinet om 1,3 miljard euro uit te trekken voor compensatie aan kinderen en ex-partners van gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag (ND, 30 oktober).

Het is de zoveelste regeling om degenen die financieel en immaterieel getroffen zijn door het foute handelen van de Belastingdienst een vergoeding te verstrekken. Dit betekent dat op dit moment vijf verschillende regelingen bestaan om de noodzakelijke vergoeding te berekenen, te weten de regeling O/GS-tegemoetkoming, de Compensatieregeling toeslagen, de Hardheidsregeling toeslagen, de Kindregeling toeslagen herstel en de Catshuisregeling kindertoeslag.

Vijf verschillende regelingen met afzonderlijke ‘..

