Geslachtsverandering vanaf 18 jaar is al praktijk

Er moet een leeftijdsgrens komen van 18 jaar voor genderbehandelingen. Dat stelt arts en docent Paul Lieverse voor in zijn ‘ Drie argumenten’ (ND, 28 oktober). Dit is echter al de praktijk. Bovendien zijn er weinig transgender personen die later spijt krijgen van een geslachtsverandering.

Koningin Máxima opent in VUmc - inmiddels opgenomen in het Amsterdam UMC - een internationaal congres (2016) over transgenderzorg. Centra als deze gaan al zorgvuldig om met wie een geslachtsverandering wil ondergaan.

De laatste tijd is er geregeld aandacht voor transgender mannen of vrouwen die er later spijt van kregen dat ze een operatieve geslachtsverandering hebben ondergaan. Die verhalen zijn extreem schrijnend. Het leven als transgender persoon is vaak al erg zwaar. Je gunt hun alle geluk en een proces van hormonale en operatieve geslachtsverandering is bedoeld om dat een stap dichterbij te brengen.

Lieverse stelt hier echter een politieke maatregel voor: wettelijk verbieden dat iemand onder de 18 een geslachtsveranderende ingreep krijgt. Om politiek in te grijpen, moet er wel een substantieel probleem zijn. En dat is er niet. Een overweldigende meerderheid van 90 tot 95 procent van de Nederlandse transgender personen die een geslachtsveranderin..

