Door de veelzijdige rol van de kerk in de koloniale geschiedenis te erkennen en onderzoeken, krijgen we een completer beeld van zowel de kerk- als de koloniale geschiedenis.

Wolvendaalse kerk in Colombo, Sri Lanka, gebouwd in 1749 door de VOC.

Welke rol speelden kerk, geloof en zending in het Nederlandse kolonialisme? In deze serie schrijven mensen vanuit verschillende invalshoeken over de verhouding tussen kerk en kolonie. Dit is deel 1: een historisch perspectief.

In 1607 stuurde de VOC Halaëni, Laurens Marcus en Martinho naar Nederland. Het waren drie Ambonese jongens van een jaar of 11, zoons van orangkaya’s (adellijke dorpshoofden). Het doel van hun verblijf in de Republiek: christelijk opgeleid worden, zodat ze als schoolmeester konden helpen het christendom te verspreiden in de Molukken en als tussenpersoon konden optreden tussen VOC en samenleving. Wat de jongens zelf wilden werd niet gevraagd, maar dat werd drie jaar later, meteen na terugkeer in Ambon, duidelijk. Hala..

