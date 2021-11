We doordenken graag onze deugden maar niet onze hoofdzonden en dat is jammer

Een hernieuwde reflectie op de hoofdzonden, kan ons verder helpen. Maar wat moeten we verstaan onder hoofdzonden? En waarom is het belangrijk ze te doordenken?

Het schilderij ‘De zeven hoofdzonden’ (lange tijd toegeschreven aan Jeroen Bosch, maar waarschijnlijk vervaardigd door een leerling) verbeeldt hoogmoed, afgunst, woede, traagheid, hebzucht, gulzigheid en lust als zeven duistere tafereeltjes in de vorm van een cirkel. Midden in de cirkel zien we de verrezen Christus met daaronder de woorden: ‘Cave cave d[omi]n[u]s videt’, ‘Pas op, pas op, de Heer ziet’. En om de ernst van de zonde nog eens te onderstrepen zien we in één van de hoeken van het doek een weergave van de hel waarin aan elke hoofdzonde een passende straf is gekoppeld.

Een bestudering van de zeven hoofdzonden appelleert onmiddellijk aan ons ongemak met zonde. Desondanks wil ik pleiten voor een hernieuwde reflectie op de hoofdzond..

