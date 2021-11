Dit is niet een wandelvierdaagse. Maar wat voor evenement dan wel? Met een grote witte zonnebril vastgeklemd op je hemd, een kind op je nek dat je liefdevol draagt omdat het eventjes niet meer kan, en met een stevige rugzak achterop, zou je toch zomaar kunnen denken dat het hier om een wedstrijd gaat. Wie houdt dit het langst vol? Erachter lopen mensen met nog meer bepakking. Toe maar! We zien mensen als jij en ik, naast een stroom vrachtwagens en auto’s. Beetje gek misschien, die mix van langzaam en snel verkeer, zo dicht op elkaar. De overeenkomst is dat beide groepen in de file staan. Dat kennen we ook in Nederland. Wat een drukte. Waar zouden de verkeersregelaars zijn? Of zijn die daar niet?