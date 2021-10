Het SP-conflict is binnen de Nederlandse politieke cultuur ongekend. Niemand staat boven de verdeeldheid

Op de gelikte website van de (rijke) SP is er niets over te vinden. Maar binnen de partij woedt een bikkelharde machtsstrijd. Nadat eerder al de eigen jongerenorganisatie ROOD in de ban was gedaan, werden dinsdag 33 SP’ers geroyeerd die niet wilden kiezen tussen de partij enerzijds en anderzijds ROOD en/of het Marxistisch Forum, een discussieplatform binnen de SP. Twee uitdagers van zittende bestuursleden werden uit de partij geknikkerd, net als een aantal hooggeplaatste kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.