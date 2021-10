Wereldleiders gaan struikelend en bedriegend op weg naar de Klimaattop in Glasgow

De komende twee weken moet het gebeuren: de wereld redden van een onomkeerbare klimaatcrisis. Dat is ten minste de teneur van veel van de berichten die de afgelopen weken over vooral de westerse landen zijn uitgestort. En het moet nú, meent de bijzonder klimaatgezant van de VS, John Kerry. ‘Naar mijn overtuiging is dit de laatste goede kans voor de wereld om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen’, zei hij eerder dit jaar tegen de BBC. Maar om te beginnen hebben de Chinese president Xi Jinping en zijn Russische collega Vladimir Putin belangrijkere dingen te doen: zij komen niet. Teveel kans op besmetting met COVID-19 noemt het Kremlin als reden.

Voor hun Amerikaanse collega Joe Biden was het de afgelopen weken één grote stru..

