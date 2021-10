Het aantal patiënten met een eetstoornis, zoals anorexia nervosa, is toegenomen in coronatijd (ND 20 oktober). Deze ziekte gaat met intens en langdurig leed gepaard. Dit kom ik dagelijks tegen als dokter in een eetstoorniskliniek, waar ik sinds een jaar werk. Mijn hele carrière zag ik leed door kanker, aderverkalking of infecties. Maar deze psychiatrische patiënten zijn vaak ziek geworden mede door wat anderen hun hebben aangedaan. Incestplegers, verkrachters, pesters, of ouders die er niet voor hun kinderen waren zijn medeveroorzakers van het psychische leed. Met de eetstoornis, die maakt dat je veel minder voelt, beschermen de patiënten zich als het ware tegen het psychische trauma, maar uiteindelijk pakt het desastreus uit.

machteloosheid..

