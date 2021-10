Als de toekomst van God is, moeten wij ons voor de toekomst inspannen. Laten wij ervoor zorgen dat het wonder door kan gaan

‘Alle kennis en alle wetenschap is nutteloos als er geen hoop is, als er geen geloof is, als er geen liefde is.’ Dit artikel is een ingekorte versie van de Protestantse Lezing die Heino Falcke op 30 oktober uitsprak.

Jonge mensen vragen mij: waarvoor moet ik mij nog inzetten? Heeft de mensheid nog een toekomst? Waarom zou ik nog kinderen krijgen als toch alles ten onder gaat? Christenen moeten hier een antwoord op bieden. Ja, zeg ik, de mensheid heeft een toekomst, want de toekomst is van U, Heer, en U bent voor ons.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Laat er licht zijn’, en er was licht. En zo was het.

Onze oorsprong ligt in de duisternis van de tijd voor de oerknal. Was er toen überhaupt tijd, of was er alleen maar een tijdloze, troosteloze, onverschillige, dode, donkere en woeste oervloed van kwantumschuim?

Er was leegte, maar er was wel gezag. Niet tastbaar, niet zichtbaar, niet meetbaar. Nog niet. Want plotseling barst het heelal los in een flits van creativiteit en licht. Toen - in den beginne - was zelfs de materie nog licht.

Sterren ontploffen, vormen neutronensterren en zwarte gaten. Hun dood verrijkt het heela..

