Sterven geeft zin aan de dood

De suggestie dat een leven als ‘voltooid’ gekarakteriseerd kan worden als iemand nog niet gestorven is, is een misvatting. Sterven is een deel van het leven.

Ten diepste is het denken in termen van  ‘voltooid leven’ onbarmhartig en ondraaglijk. Onbarmhartig omdat we zeggen dat het leven van mensen vanaf een bepaalde leeftijd geen zin meer heeft en dat ze daarom dood mogen gaan. Ondraaglijk omdat dat eens ook van mij gezegd zal worden.

De vragen rond ‘voltooid leven’ moeten niet alleen vanuit een ‘neutraal’ ethisch gezichtspunt bekeken worden (zoals de commissie-Schnabel uitvoerig heeft gedaan), maar ook vanuit christelijk-filosofisch perspectief. Aan de hand van drie thema’s wil ik een aanvulling bieden op het werk dat de commissie heeft gedaan: de essentie van het mens-zijn, de zin van het mens-zijn en de verantwoordelijkheid van de overheid.

Wat is de mens? Of: Wat is de essentie van het mens-zijn? Deze vraag raakt de grenzen van onze kennis. Elke filosoof die antwoord op deze vraag geeft, laat iets zien van zijn diepste overtuigingen over mens en werkelijkheid. Uiteindelijk is de vraag ‘Wat is de mens?’ een religieuze of levensbeschouwelijke vraag.

antwoord gevenD..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .