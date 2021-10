Christenen zijn biddende mensen. De problemen rond het klimaat mogen wij bij God brengen

Het aantrekkelijke van het christendom zit voor mij in de oproep tot bekering. Misschien is het niet voor niets dat Marcus deze oproep centraal stelt in de boodschap van Jezus door zijn openbare optreden te laten beginnen met de woorden: ‘Het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer.’

Van het aantrekkelijke hiervan werd ik mij meer bewust toen ik dit jaar enkele weken op bed lag om te herstellen van een heupoperatie. Bewegend in en rond dat ziekbed werd het mij pijnlijk duidelijk dat ik soms moeite heb mijzelf te beheersen. Er waren frustraties over mijn situatie, ik liet mij gaan, werd om onbenullige zaken boos op kleine kinderen. Met spijt achteraf uiteraard, of zelfs al tijdens zo’n uitbarsting, wat de vernedering alleen maar groter maakte. Omwille van de sfeer in huis moest ik mij vaak bekeren.

Onszelf laten gaan is meestal niet zonder gevolgen. Soms maken we in luttele momenten iets stuk wat dagen, weken, maanden, jaren van herstel vergt. Bekering en verzoening zijn werken van de lange adem. En soms komt iet..

