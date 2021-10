Ontwikkel visteelt in Nederland

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) roept in het ND van 21 oktober de vissers in Nederland op tot een innovatieve bedrijfsvoering. Dat betekent volgens hem energiezuinige schepen en verantwoord omgaan met de visstand op de Noordzee. Het is merkwaardig dat hij met geen woord rept over visteelt.

Er komt bij visteelt heel wat kijken en uit de hoek van de visserij zijn er dan ook legio bezwaren. Maar het moet toch mogelijk zijn om in ons land een bloeiende visteelt van de grond te krijgen?

Het is toch van de gekke dat we duizenden tonnen kweekvis importeren van over heel de wereld en dat we de kansen in ons land onbenut laten. En als er nu geen mogelijkheden aanwezig waren, maar ze zijn er wel degelijk. Neem Urk als voorbeeld. Daar zijn door het vlakke land van de IJsselmeerpolders zowel binnendijks als buitendijks mogelijkheden voor het opzetten van duurzame viskwekerijen. En ook langs de Afsluitdijk zijn er kansen. Daar komt nog bij dat in het afval van de visfileerbedrijven op Urk een bron voor voedsel aanwezig is en dat U..

