Bescherming van natuur of een nieuwe weg? Niet altijd is een win-winsituatie haalbaar

De nieuwe Omgevingswet brengt, behalve als het gaat om geluid- en geurhinder, weinig veranderingen met zich mee in de regie over de ruimtelijke ordening.

Hendrik van der Weijden uit Gouda toont zich in een reactie (ND, 19 oktober) op het interview met Marga Robesin van Natuur & Milieu (ND, 9 oktober 2021) bezorgd over de komst van de Omgevingswet omdat de uitvoering van die wet bij het gemeentebestuur komt te liggen.

Dit argument is even opmerkelijk als onjuist, aangezien de Omgevingswet weinig tot geen veranderingen met zich meebrengt over welk bestuur voor welke besluit verantwoordelijk is. Het duiden van het decentralisatiebeginsel als een neoliberale erfenis is voor mij nieuw. Van de provincie worden geen taken en bevoegdheden afgenomen en gedelegeerd aan de gemeente.

De gemeente is al bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening via het bestemmingsplan (straks het omgevingsplan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .