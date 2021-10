Kiezers gaan doorgaans mee in de keuzen van degenen op wie ze hebben gestemd. Als het tenminste echte keuzen zijn

Derk Boswijk, Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder voor het CDA, had een aantal verstandige reacties op ons onderzoek, waaruit bleek dat nog maar 4 procent van de veehouders op het CDA stemt (ND 21 oktober). Maar liefst 98 procent heeft weinig tot geen vertrouwen in de overheid en twee derde zou nu stemmen op de BoerBurgerBeweging (BBB). Boswijk: ‘Ik denk dat we als CDA te lang iedereen te vriend hebben willen houden. Waardoor uiteindelijk iedereen boos op je is. Wij als CDA hebben gezegd: we willen geen halvering van de veestapel. Maar wat we dan wel willen, hebben we niet gezegd.’

