Jezus spreekt van de twee grote geboden (Matteüs 22: 37-40): heb God lief en uw naaste als uzelf. Waar is die liefde als iemand zich niet laat vaccineren omdat God de ziekte met een bedoeling zou sturen? Zou de Almachtige zich tegen laten houden door een vaccin? God wil het kwade niet, maar kan het ten goede keren. Geloof geeft kracht het kwade te overkomen. Is het niet ondankbaar om het geschenk, dat God ons door de hoofden en handen van wetenschappers geeft, ter zijde te schuiven? Een niet-gevaccineerde in een ic-bed ligt daar zo lang dat ongeveer 15 operaties moeten wijken, zegt hoofd ic van UMC Utrecht, Diederik van Dijk. Als iemand werkelijk gelooft dat God vraagt zich niet te laten vaccineren, hoort daar dan niet de ultieme consequentie bij? Waarom zich wel laten opnemen? Wat zegt het over de liefde tot God en de naaste wanneer iemand voor lief neemt dat vijftien anderen lijden of zelfs sterven voor zijn/haar principe. Vaccineren is een daad van liefde voor God, onze naasten en onszelf. <