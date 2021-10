Theologenblog: De waarheid is een kostbaar iets, om te koesteren en het volle pond te geven

Het verlangen naar waarheid is menselijk en belangrijk, maar kan ook ongezonde vormen aannemen. De Bijbel brengt een verdieping aan in ons denken over waarheid.

De belangrijkste mensenrechtenprijs gaat dit jaar naar Alexei Navalny. De toekenning van de Sacharovprijs-2021 door het Europese Parlement zal vorige week een dubbel effect hebben gehad: tandengeknars in het Kremlin en vreugde bij de Russische oppositie. Als politiek-sociaal activist is Navalny allang uitgegroeid tot een symbool van vrijheid en verlangen naar waarheid. Onvermoeibaar en moedig bestrijdt hij de wereld van de leugen bij de Russische oligarchie. Tegen corruptie en onderdrukking richt zijn zoektocht zich op wat waar en waardig is. Daar moet hij wel een andere prijs voor betalen. Permanente bedreiging, meer dan eens een aanslag op zijn leven, zijn organisatie als ‘extremistisch’ weggezet, hijzelf nu in een strafkamp. Nog veel ..

