Vliegbelasting voor deze mensen

Helemaal eens met Sjirk Kuijper (Nederlands Dagblad, 19 oktober). Mensen die veel reizen kunnen echt de hogere energierekening wel betalen. Toen ik foto’s zag van de drukte op Schiphol, realiseerde ik me dat onze regering een kans gemist heeft. Had een extra belasting op vliegreizen geïntroduceerd. Mensen die voor een weekje vakantie ‘even’ een vliegreisje naar de zon nemen, kunnen best op indirecte wijze bijdragen aan de hogere energieprijzen.

Met een beetje creativiteit en rekenwerk kun je de belastingvermindering op energie voor een belangrijk deel financieren. Dat niemand op dat idee gekomen is! <

