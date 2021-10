Duitsland moet voorzichtig zijn als het wil leren van het Nederlands drugsbeleid

'Nederland in de greep van de drugsmaffia, dat was geen leuze omwille van de sensatie, maar een onderbouwde conclusie op grond van intensief onderzoek.' Beeld: onderzoek bij een productielocatie van crystal meth in Nederweert.

De schok die het uiterst kritische artikel in het Duitse weekblad Der Spiegel over het drugsbeleid van Nederland in ons land teweegbracht, was snel weggeëbd in Nederland, maar niet in Duitsland. Op 16 oktober 2021 kwam Der Spiegel met een hoofdartikel van tien bladzijden onder de hoofdtitel ‘Käse, Koks und Killer’ (Kaas, cocaïne en moordenaars) en de ondertitel ‘Im Griff der Mafia’.

Nederland in de greep van de drugsmaffia, dat was geen leuze omwille van de sensatie, maar een stevig onderbouwde conclusie op grond van intensief onderzoek ter plekke van drie Duitse journalisten.

Het beeld van Nederland in Duitsland en andere Europese landen zoals Italië is de afgelopen twintig jaar lelijk gekanteld. Gold Nederland van oudsher als ..

