Wie geen vaccin wil moet leven met de consequenties - dat is de prijs van principes

Je werk verliezen bij het weigeren van het vaccin is een zware consequentie. Maar corona is een potentieel dodelijke ziekte waartegen we ons alleen samen kunnen beschermen. Aan die sociale verantwoordelijkheid kun je je niet licht onttrekken.

Hoe om te gaan met de minderheid van de bevolking die zich niet tegen het coronavirus wil laten vaccineren? In de Verenigde Staten is vaccinatie voor een aantal beroepsgroepen inmiddels verplicht. Dat is even schrikken. Worden mensen gedwongen een ongewenste injectie in hun lichaam te accepteren, en zo ja, is dat moreel aanvaardbaar?

In essentie is de vraag naar de aanvaardbaarheid van een vaccinatieplicht een vraag over tolerantie en ook met dezelfde redeneringen te benaderen. Een blik op de Europese geschiedenis van tolerantie brengt meer helderheid in het debat over een vaccinatieplicht.

Het West-Europese (en met name Nederlandse) ‘systeem’ van godsdienstige tolerantie is vanaf de zeventiende eeuw ontwikkeld om binnen één staat verschil..

