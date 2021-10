Speculeer niet over Openbaring

De apocalyptische visioenen uit de Openbaring van Johannes zijn vaak verbeeld. Het schilderij 'De aartsengel Sint Michael' van de Italiaanse Luca Giordano (1634-1705) werd in 2019 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam tentoongesteld.

In zijn veelbesproken ‘Great Reset‘-preek neemt dominee Paul Visser de Openbaring van Johannes als uitgangspunt om te duiden wat er allemaal gebeurt bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Het riep veel reacties op, ook van Dolf te Velde in zijn bijdrage over hoe profetische theologie aan de werkelijkheid verbonden kan worden (ND, 20 oktober).

Hij beweegt een heel stuk met Visser mee. Het lijkt hem ‘helemaal geen verkeerde tijd’ om ‘het bijbelboek Openbaring er weer eens bij te pakken’. God oordeelt de wereld immers en ‘er voltrekken zich grote beslissingen’. Daarnaast reikt Dick Schinkelshoek in zijn bijdrage vier manieren van lezen aan voor de Openbaring van Johannes: historiserend, futuristisch, preteristisch en geestelijk (ND, 23 ok..

