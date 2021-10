Wetenschap topsport noemen? Doe dat maar liever niet en wel hierom

In het recente debat over beoordeling en waardering van onderzoekers, noemde NWO-voorzitter Marcel Levi wetenschap topsport. Die metafoor heeft vele gevolgen.

Achter ons ligt een roerige zomer van debat over waarden en waardering in de wetenschap. Open brieven met honderden handtekeningen gingen over en weer, met argumenten voor en tegen het gebruik van citatiescores of de ‘journal impact factor’ voor carrièrestappen. Actiegroep WOinActie stelde werkdruk en onvoldoende aandacht en tijd voor onderwijs aan de orde. De bij onderwijs en wetenschap betrokken organisaties VSNU, NFU, NWO en KNAW werken al enige tijd aan het programma Erkennen en Waarderen, dat ruimte moet bieden aan meer diversiteit in carrières.

Midden in dit gesprek dropte voorzitter Marcel Levi van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in huisblad Onderzoek zijn stuk rood vlees over wetenschap al..

