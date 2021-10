Wat als in een preek gepresenteerde ‘feiten’ niet kloppen? Daarom belden we met dominee Visser

De dominee geldt als autoriteit om Gods Woord uit te leggen. Maar wat als in een preek gepresenteerde ‘feiten’ over het hier en nu niet kloppen? Die vraag raakt dominees, journalisten en alle luisteraars. ‘De reden waarom wij dominee Visser over zijn preek wilden spreken, had niets met het boek Openbaring en zijn uitleg daarvan te maken.’