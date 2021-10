‘Het gaat altijd weer over’ prevelde onze pa, en hij leefde vrolijk verder na COVID-19

Naarmate ouders meer zorg behoeven, komen keuzes en initiatieven steeds meer op hun kinderen neer. Slechte verpleging in hun laatste dagen kan het naderend afscheid pijnlijk kleuren. Maar goede, lieve verzorgers rond moeder of vader - dat is waardevoller dan de beste school voor je kind.

Met de zorg - het thema van deze Week-special - is het net als met het onderwijs, of de woningmarkt. Bijna iedereen heeft er persoonlijk mee te maken, en vindt er dus wat van, meestal op basis van anekdotisch bewijs. Wie niet zelf of via de familie verse ervaringen opdeed met de jeugd-, ouderen-, gehandicapten- of (geestelijke) gezondheidszorg, heeft wel kennissen of vrienden (1,4 miljoen!) die in de sector werken.

Maar zoals je de diepste indrukken over het onderwijs pas opdoet als je eigen kinderen naar school gaan, zo volgt een intense kennismaking met de zorg vaak als je eigen ouders grijs en gebrekkig worden. Vanaf hun eerste ouderdomskwaaltje tot de laatste dagen: de zorg rondom het sterfbed. Dat waren in ons gezin zeer wisselende i..

