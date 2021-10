Besparen begint bij vorm gebouw

‘Energieneutraal bouwen begint met goed isoleren’, is een veelgehoorde opvatting. Maar er gaat nog een fase aan vooraf die in een aantal situaties een nog grotere invloed kan hebben: de vorm van een gebouw.

Bij een gelijke vloeroppervlakte is een vierkant gebouw goedkoper dan een rechthoekig gebouw. Een eenvoudig voorbeeld: een fabrikant heeft een fabriekshal van 2500 vierkante meter nodig. Hij laat een hal bouwen van 25 bij 100 meter, dat is 2500 vierkante meter. De omtrek van zijn hal is 250 meter. Hij had ook een hal van 50 bij 50 meter kunnen bouwen. Dat is ook 2500 vierkante meter, maar dan was de omtrek 200 meter geweest (dus 50 meter minder). Bij een halhoogte van vier meter is dat een besparing van 4 bij 50 meter: dat betekent rui..

