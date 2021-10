Geen natuurlijk maar een geestelijk volk

Er is de laatste tijd het een en ander aan beschouwingen over kinderen aan het avondmaal de revue gepasseerd. In zijn rubriek ‘In het licht van de Bijbel’ geeft ook Adrian Verbree zijn visie (ND, 16 oktober), waarbij hij met name kijkt naar de joodse Pesachviering, waaraan vanzelfsprekend Levi mag deelnemen.