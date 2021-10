Het CDA onderscheidt zich niet meer en is een overbodige partij geworden. De partij is morsdood

In 2012 was staatssecretaris Henk Bleker kandidaat-lijsttrekker. Een aanhanger deelt flyers uit: 'Eerlijk, helder, Henk.'

Het CDA (net als zijn voorgangers ARP, CHU en KVP) had ooit een nuttige plaats in het politieke krachtenveld. Het was een beginselpartij, het ging uit van christelijke principes aan de Bijbel ontleend. Daarin waren een aantal pijlers. De belangrijkste is natuurlijk de samenvatting die Jezus zelf van zijn leer geeft: Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. Dat betekent dat barmhartigheid een grondhouding moet zijn en dat eerbied voor de Schepper eerbied voor de schepping moet inhouden, dus zorg voor het milieu en het voortbestaan van onze planeet.

Daarbij hoort het CDA-begrip ‘rentmeesterschap’. We zijn als mensen geen eigenaren van de aarde, maar tijdelijke voorbijgangers die haar moeten verzorgen en beheren als goede rent..

