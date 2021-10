Vissers, zet vol in op innovatie

Dat Nederlandse vissers negatief zijn over de Europese Unie valt om meerdere redenen goed te begrijpen. Toch liggen er binnen Europa goede kansen tot innovatie, bijvoorbeeld om duurzamer te werken. Grijp die kansen.

Vissersboten lossen in de haven van IJmuiden, oktober 2020. De visserij staat als bedrijfstak onder druk. 'Er zijn gelukkig positieve ontwikkelingen vanuit de sector te zien. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een opvolger van de puls.'

Heel wat Nederlandse vissers zijn negatief gaan denken over de Europese politiek. Ik begrijp dat, want door Europese besluiten rondom de brexit verloren onze vissers visquota, ze raken visgronden kwijt door de bouw van windmolenparken en het werken wordt hun steeds moeilijker gemaakt door de verplichting om alle gevangen vis - zelfs de allerkleinste - aan land te brengen. Tel daar de afschaffing van de pulsvisserij nog bovenop en je bent als visser in de perfecte storm beland.

cynische gevoelens

Wanneer je inkomsten teruglopen en het werk je tegelijkertijd steeds moeilijker wordt gemaakt, roept dat snel cynische gevoelens op. Zeker als de Europese Unie (EU) ook nog eens..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .