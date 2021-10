Weer een schandvlek in de topsport, nu vanwege de blinde ambitie in de triatlon

Het is weer zo’n beschamend verhaal over de zogenaamde topsport, over grensoverschrijdend gedrag in de triatlon deze keer. Een appel per dag aten atletes soms volgens hun getuigenissen in dagblad Trouw, om maar af te vallen, een kilo per dag, terwijl ze keihard trainden. Het is totaal mesjogge. Wie verzint zoiets?

Sporten in een angstcultuur op het Nationale Triathlon Trainingscentrum in Sittard. Jarenlang. Fysieke en mentale verwaarlozing. Eetstoornissen. Depressies, tot zelfmoordneigingen toe. Weer is een sport in opspraak geraakt, na het turnen, om het ongezonde opjagen van kinderen, in triatlon oudere jeugd dan in het turnen, om ze bijna onder dwang op te leiden tot machines die op bestelling topprestaties leveren. Met alle uitwassen ..

