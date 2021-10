Tweede Kamer, grijp uw kans voor een vinger in de pap bij stijging zorgkosten

Het kabinet verwacht dat volgend jaar de zorguitgaven ruim 86 miljard euro bedragen. Het parlement heeft slechts over een fractie daarvan iets te zeggen. Het is tijd om die zeggenschap uit te breiden.

Een man ondergaat een MRI-scan. Waar kan de uitgavengroei in zorgkosten getemperd worden, is een actuele vraag.

Patiëntenvereniging Spierziekten Nederland reageert eerder deze maand opgetogen als de staatssecretaris van Volksgezondheid het geneesmiddel Zolgensma besluit te vergoeden via het basispakket. Hierdoor kunnen de ouders van baby’s die aan de zeldzame spierziekte SMA lijden deze gentherapie vergoed krijgen. Staatssecretaris Paul Blokhuis meldt dit resultaat nadat hij samen met België en Ierland over de prijs had onderhandeld met farmaceut Novartis.

wachttijden

De branchevereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) bevestigt het beeld van steeds meer nieuwe therapieën en middelen. De wachttijden in Nederland lopen op voordat een nieuw medicijn wordt toegelaten, klaagt VIG. ..

