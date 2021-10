SER-advies duurzame ketens mist ambitie

Om bedrijven te verplichten in hun internationale productieketens de mensenrechten en het milieu te respecteren is meer nodig dan de Sociaal-Economische Raad nu bepleit. Dat is een gemiste kans.

Het recente advies van de Sociaal-Economische Raad (SER, de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement op dit terrein) over hoe de wetgeving voor duurzame ketens eruit kan zien is nogal teleurstellend. Het gaat om wetgeving die bedrijven verplicht om in hun internationale ketens mensenrechten en het milieu te respecteren. Deze wetgeving is van groot belang omdat ook in productieketens van Nederlandse bedrijven helaas nog veel misstanden voorkomen. Zo zijn wereldwijd 26 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij, werken 160 miljoen kinderen illegaal en leeft dertien procent van de mensen met een baan in armoede.

noodzaak

Positief aan het advies is de algem..

