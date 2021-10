Hier wordt een prik tegen COVID-19 gegeven. Maar het spuitje rechts verdwijnt bijna in dit handendoolhof. En de routes heb je maar niet zo een-twee-drie gevonden. Gezien de frons in het voorhoofd en de samengeknepen ogen van deze studente in Bangalore in India, is ze doodsbang voor de vaccinatie. Bij de toediening zijn vier mensen en acht handen betrokken. Het lijkt alsof de vrouw haar eigen handen samenknijpt, maar een heel andere hand blijkt uitgestoken om in te knijpen. En haar rechterhand wordt opgevangen door weer een andere andere hand. Verder lijkt het alsof haar hoofd gedraaid wordt. Maar dat is gezichtsbedrog. Ook hier zijn handen van twee verschillende personen betrokken. Als je dat weet, heeft het veel meer het idee van iemand willen kalmeren dan dat er ruw aan het hoofd getrokken wordt. Een zoekplaatje waar je net weer wat langer naar kijkt dan naar die eeuwige standaardfoto van de prik in het NOS Journaal. Dit beeld is zonder meer geslaagd te noemen. De vraag in hoeverre al die aanrakingen verspreiding van het virus weren, is van een andere orde. <