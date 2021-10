De 24-wekengrens om abortus te mogen plegen is willekeurig. Levensvatbaarheid is geen valide criterium

In Nederland is abortus legaal als het kind nog niet levensvatbaar is, maar dit criterium is willekeurig. Het is belangrijk dat de discussie hierover in de aanloop naar een nieuw te formeren kabinet eerlijk wordt gevoerd.

Praat niet over ‘overtijd’, maar over ‘zwanger’. Met 'overtijd' wordt de vroege zwangerschap als een soort aandoening bestempeld, waarvoor een behandeling nodig zou zijn. demonstranten van actiegroepen Women on Waves en Bureau Clara Wichmann voeren in 2018 actie tegen het strafbaar stellen van de overtijdpil Mifepriston.

Het plegen van abortus wordt in veel landen niet bestraft op voorwaarde dat dit vóór een bepaalde termijn gebeurt. Die termijn is een heet hangijzer geweest in Nederlands drie langste kabinetsformaties, waaronder de huidige. Recent berichten over de nieuwe termijnwet in Texas bepaalt ons erbij hoe kunstmatig en arbitrair die termijn eigenlijk is.

In Texas is abortus voortaan alleen nog legaal als de hartslag van het kind nog niet waarneembaar is. In Nederland is abortus legaal als het kind nog niet ‘levensvatbaar’ is. Deze normen zijn wat willekeurig. Want wat is waarneembaar? Waarom geldt de hartslag als doorslaggevend en niet de nierfunctie? Wat is levensvatbaar? En is een abortus na één van deze termijnen inderdaad zo fundamenteel vers..

