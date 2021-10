GroenLinks is het Jesse Klaver-voertuig geworden, en daarvoor moet alles wijken. Dat beeld rijst op uit de afscheidsbrief van GroenLinkser Bart Snels, die na de herfstvakantie vertrekt als Kamerlid. Hij kreeg naar eigen zeggen ‘steeds minder ruimte van de fractieleiding’ om deel te nemen aan het gesprek over samenwerking met de PvdA. Ook stelt Snels dat GroenLinks-Kamerleden maar weinig hebben in te brengen, als het over ‘de werkwijze van de fractie en de samenstelling van het fractiebestuur’ gaat.

Ook een Kamerfractie is dus hiërarchisch georganiseerd. Zo staat het niet in de Grondwet, overigens. Kamerleden zijn allemaal op persoonlijke titel gekozen als lid van de Tweede Kamer, en moeten ‘zonder last’ hun werk doen. Maar in de praktijk werkt het blijkbaar anders. Dat zelfs Bart Snels nauwelijks meer mocht meepraten bij GroenLinks, geeft te denken. Want Snels is niet zomaar een voorbijganger in de politiek. Hij was directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, werkte als woordvoerder van Femke Halsema en als politiek strateeg van de GroenLinks-fractie, en was vóór zijn Kamerlidmaatschap (dat in 2017 startte) adviseur en tekstschrijver van Jesse Klaver.

Snels, van huis uit econoom, bouwde als Kamerlid een reputatie op al..

