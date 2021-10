Niemand gelooft deze afloop van dit tafereeltje. Ik kom telkens weer bij Israëls gezinspesachmaal uit als ik nadenk over de positie van de kinderen en het avondmaal. Kinderen móésten aan de Pesachmaaltijd deelnemen; het was uitgesloten dat zij werden buitengesloten.

Wat mij hierin blij stemt, is het natuurlijke van de geloofsontwikkeling die deze praktijk veronderstelt. God vroeg bewuste viering, maar paarde die aan het in volle rechten opgroeien in het kleine en grote verbondsgezin. Dick Schinkelshoek wijst er in de bijlage Zondag van 10 oktober terecht op dat 1 Korintiërs 11 onterecht is gebruikt voor afhouding van kinderen.

Tege..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .