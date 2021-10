De façade en de werkelijkheid - we komen voorlopig niet af van COVID-19, tenzij het roer omgaat

‘Het is immoreel, oneerlijk, onrechtvaardig, en het móét stoppen.’ Met een venijnige blik in zijn ogen schoot Tedros Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, gaten in de mooie verhalen dat de verdeling van het coronavaccin in Afrika aardig op gang komt. Het was tijdens zo’n moment dat je als journalist even achter de schermen kunt kijken – in dit geval de discussie tussen de leden van de ‘Taskforce voor COVID-19’. Die taskforce bestaat uit zwaargewichten: de voorzitter van de Wereldbank en de directeuren van het Internationaal Monetair Fonds IMF, de WHO en de Wereldhandelsorganisatie WTO.

In de discussie vlogen tientallen miljarden over tafel, die de Wereldbank en het IMF beschikbaar hebben gesteld. ‘We hebben vanda..

