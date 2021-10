Essay: Het is hoog tijd dat er wetgeving komt om de techreuzen enigszins aan banden te leggen

De laatste tijd heb ik flink bijgeleerd. Zo kreeg ik van mijn gesprek met cognitief psycholoog Rolf Zwaan, over zijn boek Drang naar samenhang, mee dat bullshitten een wetenschappelijke term is en niet een ordinair scheldwoord. Iemand die aan het ‘bullshitten’ is, beweert van alles om maar in het gevlei te komen bij een bepaald publiek. Wat hij zegt, heeft geen of weinig betrekking op de werkelijkheid. Ook leerde ik over het fenomeen van de obscurantist. Dat is een persoon die lange betogen houdt die zo onnavolgbaar zijn, dat ze ook letterlijk niet meer te volgen zijn, behalve voor een groep ingewijden. Die voelen zich op hun beurt uitverkoren. Zij achten zich wel in staat de onzin van de obscurantist te interpreteren en verder te verspreiden.