Slordig wetenschappelijk onderzoek naar invloed Shell

Met minieme investeringen oefenen Shell en de NAM grote invloed uit op de inhoud van tentoonstellingen van musea. Met die invloed stellen deze bedrijven de fossiele industrie in een positief daglicht. Dat stellen de historici Gertjan Plets en Marin Kuijt in hun onderzoek naar de invloed van sponsorgelden op de koers van musea. Piet H. de Jong schrijft erover ( ND 14 oktober ).

Het stuk verbaast me. De wetenschappers die hieraan werkten, hebben mijns inziens slordig wetenschappelijk werk gedaan. Ze proberen hun mening over een onderwerp te staven met uit het verband gehaalde opmerkingen en veronderstellingen. Hun feiten over de bedragen van sponsoring kloppen, denk ik, redelijk.

Wat niet echt onderzocht is, is het volgende: wat is de impact van sponsoring op het imago, anders dan de algemene stelling dat als je je naam ergens aan verbindt dat dit bekendheid geeft? Inderdaad een open deur.

Ten tweede: waarom wordt alleen naar Shell gekeken terwijl ook andere bedrijven sponsoren?

Ten derde: men gaat er vanuit dat Shell/NAM of andere bedrijven invloed hebben op de inhoud van een tentoonstelling. Ik ..

