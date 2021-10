Vergeet niet dat er ook ouders zijn met een verstandelijke beperking die wel in staat zijn tot goed ouderschap

Het is slecht voor de beeldvorming dat de mogelijkheid tot verplichte anticonceptie wordt gekoppeld aan de doelgroep ‘mensen met een verstandelijke beperking’. De indruk dat ze als ouder niet goed genoeg zijn, is snel gewekt.

De diversiteit van de verstandelijke ontwikkeling is groot binnen de doelgroep 'mensen met een verstandelijke beperking'. een stel, 26 jaar oud, met het syndroom van Down, dat leert om zelfstandig te wonen.

‘Eerste vonnissen anticonceptie bij ´onmacht´ vrouw, kopte het Nederlands Dagblad (2 oktober), net als vele andere kranten. Op de site volgde nog de ondertitel: ‘een sensationele doorbraak’, naar uitspraak van oud-kinderrechter Cees de Groot.

beetje buikpijn

Hoewel het om een relatief feitelijk nieuwsbericht gaat, bleef het me afgelopen week met een beetje buikpijn achtervolgen. Niet zozeer om de feiten, maar wel om de beeldvorming die het oproept. En dan gaat het ook over de beeldvorming rondom mensen met een verstandelijke beperking, een onderwerp dat me nauw aan het hart gaat. Wat het artikel beschrijft, zijn heel schrijnende situaties waarin mensen niet in sta..

