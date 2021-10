Op weg naar een barmhartige overheid en samenleving

Breed in het land wordt een roep gehoord. Een roep om nieuw politiek leiderschap, een nieuwe bestuurscultuur, een andere overheid. Een overheid met een menselijk gezicht, een overheid die de burger beschermt. Op papier ziet ons land er netjes en goed georganiseerd uit. We hebben een grondwet, een parlement die de regering controleert en medewetgever is. We hebben onafhankelijke rechters en een woud aan inspecties en andere toezichthoudende organen. En toch kan het gruwelijk misgaan, zoals we bijvoorbeeld zien rond de toeslagenaffaire en in de manier waarop de bijstand functioneert. Steeds meer komen we erachter dat we ons land doodgeregeld hebben, en dat we belangrijke en praktische uitgangspunten verloren zijn. Het besef groeit dat de r..

