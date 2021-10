Christenen zijn geen slachtoffer

Vragen rekening te houden met jonge lhbti'ers in kwetsbare posities, is geen aanval op christelijke waarden. Beeld: de Westerkerk in Amsterdam werd eerder dit jaar verlicht in regenboogkleuren.

In de politiek en het publieke debat zien we hoe christenen te makkelijk en te snel in de slachtofferrol kruipen. Een voorbeeld hiervan is de recente column van Wim de Kloe, bestuurder van het reformatorische Driestar College, die in het Reformatorisch Dagblad aangaf ‘de strijd tegen seksuele taboes te zien als een strijd tegen het christendom’. Voor deze en enkele andere uitspraken bood De Kloe later zijn excuses aan toen er ophef over ontstond.

Daarnaast was er recent het nieuws dat diverse uitgevers die boeken leveren aan reformatorische scholen aan censuur zouden doen. Zaken die controversieel geacht worden, die bijvoorbeeld te maken hebben met het bovennatuurlijke of seksualiteit, zouden door sommige uitgevers systematisch word..

