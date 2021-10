Twee weken na dato ben ik in nog steeds razend over de wijze waarop Wopke Hoekstra door het Financieele Dagblad en Trouw te pakken is genomen’, schrijft Klaas Salverda.

Na de moord op Fortuyn kwamen de brandverslaggevers voor het ruigere werk. Alles om de 'stem van het volk. Elk detail wordt uitvergroot. Er is zoveel vuurwerk dat we het hele jaar door oud en nieuw vieren.

Haagse journalistiek is ‘gymschoenenwerk’ geworden, met cameraploegen die achter politici aan rennen. Verhalen moeten verkopen. Of zoals NRC schreef: ‘Onderzoek zelf is het halve werk.’

Journalistiek is er voor de vrijheid, kopt het ND maandag 10 oktober boven gedeelten uit de Jaarrede van Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws en voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren.

Hij betoogt dat de journalistiek zich meer dan ooit moet richten op haar kerntaak in de samenleving: onderzoeken, feiten beschrijven, de macht controleren. Als dat meer dan ooit moet, is er kennelijk wel iets aan de hand. Gelauff kijkt daarbij ook naar het werk van zijn vakgenoten. Zo stelt hij dat ‘daar waar ideologie of eigen politieke standpunten te zeer ..

