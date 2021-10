Kerk, spreek je uit over oorlog: Inzet van het leger is soms een laatste redmiddel

Het vertrek van westerse militairen uit Afghanistan heeft opnieuw de discussie over de zin van vredesmissies opgeroepen. In deze discussie ontbreekt echter de stem van de kerken. Toch is juist vanuit kerk en theologie vanouds intensief nagedacht over vragen van oorlog en vrede. Maar sinds de grote maatschappelijke discussies over de plaatsing van kruisraketten in Nederland in de jaren tachtig is de publieke stem van de kerk op dit punt verstomd. Hoog tijd dat kerk en theologie zich weer gaan uitspreken.

Vanuit christelijk perspectief is de inzet van geweld om geweld te bestrijden problematisch. Jezus verkondigde immers een rijk van vrede en zag af van geweld. Toch hebben christenen ingezien dat het inzetten van een leger soms een laatste ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .