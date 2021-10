Zoek internationale samenwerking bij de vervanging van de duikboten van de Walrus-klasse

Australië besloot recent een order voor Franse onderzeeboten te annuleren. Het gaat naast politieke ook om grote industriële belangen. Dit besluit raakt ook de discussie over de vervanging van de Walrus-onderzeeboten in Nederland.

Aan het Nederlandse Walrus-project zitten namelijk vergelijkbare grote risico’s en niemand is gebaat bij een nieuwe Walrus-affaire, waar de kosten en de bouwtijd fors uit de hand liepen. Alleen met politieke moed en ambtelijke discipline worden onbeheersbare risico’s voorkomen.

De vier boten van de Walrusklasse zijn in de jaren tachtig bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) gebouwd, inmiddels bijna dertig jaar in dienst en naderen het einde van hun levensduur. Na het faillissement van de RDM eind jaren negentig is er in ons land geen zelfscheppende onderzeebootindustrie meer. Daarom loopt voor de vervanging van de Walrusklasse een competitie tussen drie buitenlandse werven: het Zweedse Saab Kockums, het Franse Naval Group en het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .