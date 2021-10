Een warm huis voor je gezin mag nooit afhankelijk zijn van de grootte van je portemonnee

Een woningisolatie in Rijswijk, om de warmte in huis beter vast te houden. 'Daarnaast moeten we meer werk maken van het isoleren van woningen.'

Kan ik de energierekening nog betalen? Dat is de vraag die als een donkere wolk boven heel normale huishoudens hangt. Die gezinnen verdienen bescherming. Op de korte termijn zijn nationale overheden aan zet om de energierekening in toom te houden. Op de langere termijn moeten we ook in de Europese Unie samenwerken aan een duurzaam, stabiel en betaalbaar energiesysteem.

schone energie

We hebben volgende generaties beloofd over te schakelen naar schone energie, en die belofte moeten we nakomen. Maar de belofte van leveringszekerheid en betaalbare energie hebben overheden te veel aan de markt overgelaten. Door de snelle sluiting van kolencentrales en kerncentrales he..

