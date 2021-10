Journalistiek moet zich meer dan ooit richten op haar kerntaak in de samenleving

Gezondheid, contact met anderen, werken, reizen, veiligheid, de journalistiek: alles is anders. Corona was er plotseling in een tijd waarin uitersten en scherpte in maatschappelijke en politieke discussies vaak de overhand lijken te hebben en versterkt die uitersten ook. Corona laat ons ook zien welke enorme behoefte er is aan betrouwbare en kwaliteitsvolle journalistiek en onderstreept eens te meer welke betekenis wij als journalistiek voor de samenleving hebben. Maar corona is ook een spiegel voor de journalistiek en zou dat in elk geval moeten zijn; het is een voorbeeld van de zware verantwoordelijkheid die de journalistiek heeft.

toeslagenaffaire

Dit laat de manier ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .