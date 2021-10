De afwisselende werkweek vereist een variabele autobelasting en een onbegrensd treinticket

De tijd van thuiswerken is voorbij, forenzen staan weer vast in de ochtend- en avondspits. Daar leek het deze week wel op, afgaande op de filemeldingen. En dat roept de vraag op wie er zo dwangmatig terug wilden naar het oude normaal: waren dat vooral de werknemers of hun werkgevers? Ontvluchten kantoorwerkers na opheffing van het huisarrest de krapte, stilte en eenzaamheid van hun benauwde woning, de hectiek van het gezinsleven of de dreiging van huiselijk partnergeweld?

Of zijn het de werkgevers die ‘hun mensen’ dagelijks van 9 tot 5 op de zaak willen zien, zodat ze kunnen controleren wie geconcentreerd doorwerkt, wie uit het raam staart of tussen koffie- en kopieerapparaat pendelt, wie zit te surfen op Funda en Booking.com, én wi..

