Dat moet anders: heb meer oog voor een generatie die zonder parate bijbel- en geloofskennis opgroeit

Waar zou de dominee vandaag over preken? Leeft die vraag nog in christelijk Nederland en zo ja, hebben de meeste kerkgangers, of kijkers en luisteraars, nog steeds aan een half woord genoeg? Ah, Jesaja, het is zeker advent. Matteüs 5, dat moet wel over de Bergrede gaan.

Vaak valt mij op, van gereformeerde erediensten tot evangelische samenkomsten, dat de gekozen bijbelgedeelten nogal uit de lucht komen vallen. Enigszins rondom de vraag waarom voor een bepaald gedeelte is gekozen en meer nog in de uitvoering: de bewuste teksten worden ‘gewoon’ gelezen, erna volgt een preek of onderwijs.

Voor wie veel parate bijbelkennis heeft, vallen daarbij inhoud en toepassing meestal snel op hun plaats. Al dat vroegere stampen van namen, gebeurtenissen en bijbelboeken - Naam en feit! - en het zelf leren lezen in de Bijbel... het is de kurk waar veel in op kerk op drijft. Maar voor de minder geletterden en voor delen van nieuwe generaties mist deze parate kennis.

Dat was mist, noem ik voor mezelf de ‘Wie is David?’-ervar..

