Toets verplichte anticonceptie

Vier rechtbanken hebben afgelopen jaar voor minstens zes kwetsbare vrouwen een zorgmachtiging voor verplichte anticonceptie afgegeven. Dat is gebaseerd op wetgeving die in 2020 van kracht werd.

Met de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving in de geestelijke gezondheidszorg op 1 januari 2020 zijn de mogelijkheden voor de behandeling van kwetsbare patiënten tegen hun wil bij wet vastgelegd. Sindsdien is de rechter overgegaan tot het opleggen van verplichte dan wel onvrijwillige zorg, waaronder de toediening van anticonceptie bij psychiatrische patiënten, zo werd begin deze maand duidelijk (ND, 2 oktober). Familierechtjuristen reageerden verheugd over deze ontwikkeling, omdat falend ouderschap veel ellende teweeg kan brengen. Dat lijkt mij misplaatste blijdschap bij zo’n ingrijpende maatregel, al doet dat aan het belang ervan geen afbreuk.

In de politiek woedt de discussie rond verplichte anticonceptie bij mensen met een beperking a..

